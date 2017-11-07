2017-18 University of Evansville Men’s Basketball Schedule
College basketball season is here! The Purple Aces return to the Ford Center for another exciting season in the Missouri Valley Conference! Here is their schedule for this season.
The highlight of the season has to be the December 20th trip to Durham, North Carolina where the Purple Aces face the perennial contender Duke Blue Devils!
|Locations
|Address
|Zip
|4-H Fair Auditorium
|201 E Boonville New Harmony Rd
|47725
|Bethel United Church of Christ
|3029 N Green River Rd
|47715
|Bethlehem United Church of Christ
|6400 Oak Hill Rd
|47725
|Bluegrass Church Community
|14240 Petersburgh Rd
|47725
|Calvary Temple Assembly of God
|5050 N 1st Ave
|47710
|Fairlawn United Methodist Church
|2001 Parker Dr
|47714
|Grace Baptist Church
|1200 N Garvin St
|47711
|McCutchanville Community Church
|9505 Petersburg Rd
|47725
|Memorial Baptist Church
|605 Canal St
|47713
|Methodist Temple
|2109 Lincoln Ave
|47714
|Nativity Catholic Church
|3635 Pollack Ave
|47714
|New Bethel Southern Baptist Church
|4301 Broadway Ave
|47712
|Northeast Park Baptist Church
|1215 N Boeke Rd
|47711
|Old North United Methodist Church
|4201 Stringtown Rd
|47711
|Salvation Army
|1040 N Fulton Ave
|47710
|Southern Indiana Career & Technical Center
|1901 Lynch Rd
|47711
|St James United Methodist Church
|3111 Hillcrest Terrace
|47712
|St John’s East United Church
|7000 Lincoln Ave
|47715
|St Paul’s United Church
|8701 Big Cynthiana Rd
|47720
|Vanderburgh County Highway Garage
|5105 N St Joseph Ave
|47710
|Washington Square Mall
|1138 Washington Sq
|47715
|West Side Christian Church
|1200 N Red Bank Rd
|47720
|Zion Church Educational Bldg.
|1800 S Governor St
|47713
|Warrick County
|PRECINCT
|LOCATION
|ADDRESS
|ANDERSON
|YANKEETOWN FIRE STATION
|YANKEETOWN RD & SR 66
|BOON 1
|BOONVILLE CITY HALL
|135 S. 2ND
|BOON 2
|BOONVILLE AMERICAN LEGION
|1021 E. MAIN
|BOON 3
|BOONVILLE MIDDLE SCHOOL
|555 N. YANKEETOWN RD.
|BOON 4
|COURTHOUSE BASEMENT, NW ENT.
|BOONVILLE SQUARE
|BOON 5
|BOONVILLE HIGH, BOYS GYM
|300 N. 1ST.
|BOON 6
|ST CLEMENTS SOCIAL HALL
|SYCAMORE & 7TH
|BOON 7
|LOGE SCHOOL
|915 S 4TH
|BOON 8
|4-H CENTER
|133 E. DEGONIA RD
|BOON 9
|FOP BUILDING
|300 S OWENSBORO ROAD
|BOON 10
|BOONVILLE MS GYM, E ENTR.
|555 N YANKEETOWN ROAD
|BOON 11
|SIRS, 1st. BLDG, FRONT DOOR
|1579 FOLSOMVILLE ROAD
|BOON 12
|GOVERNOR BOON SQ., BLDG A
|1225 OLD ROCKPORT ROAD
|BOON 13
|CHANDLER COMMUNITY CENTER
|405 E. WASHINGTON
|BOON 14
|CHANDLER COMMUNITY CENTER
|405 E. WASHINGTON
|BOON 15
|BOONVILLE MS GYM
|555 N YANKEETOWN ROAD
|CAMPBELL
|ZOAR UNITED CHURCH OF CHRIST
|STEVENSON STA & FISHER
|GREER 1
|ELBERFELD FIRE STATION
|175 SYCAMORE ST.
|GREER 2
|ELBERFELD FIRE STATION
|175 SYCAMORE ST.
|HART 1
|LYNNVILLE COMMUNITY CENTER
|SR 68 W
|HART 2
|LYNNVILLE COMMUNITY CENTER
|SR 68 W
|LANE
|OLD FRIENDSHIP CHURCH
|SR 68 ~EAST OF LYNNVILLE
|OHIO 1
|ALUMINUM WORKERS ~ LOCAL 104
|SR 61 ~ NORTH OF ALCOA
|OHIO 2
|CASTLE NORTH MS, BACK GYM, SOUTH
|2800 SR 261
|OHIO 3
|NEWBURGH SR. CITIZENS CENTER
|529 JEFFERSON
|OHIO 4
|NEWBURGH LEGION ~ N. DOOR
|711 STATE STREET
|OHIO 5
|CASTLE NORTH MS, BACK GYM, EAST
|2800 SR 261
|OHIO 6
|CHANDLER SCHOOL ~ S. GYM
|401 S JAYCEE STREET
|OHIO 7
|CHANDLER COMMUNITY CENTER
|405 E. WASHINGTON
|OHIO 8
|OHIO TWP CENTRAL LIBRARY
|4111 LAKESHORE DR.
|OHIO 9
|VICTOR WILLIAMS RESIDENCE
|9755 SR 662
|OHIO 10
|CROSSROADS CHRISTIAN CHURCH
|10800 LINCOLN AVE.
|OHIO 11
|MT OLIVE GB CHURCH - BASEMENT
|SR 261 - N OF LINCOLN
|OHIO 12
|ITT TECHNICAL INSTITUTE
|10999 STAHL RD.
|OHIO 13
|CYPRESS GROVE REHAB CENTER
|4255 MEDWELL DRIVE
|OHIO 14
|CHANDLER FIRE STATION
|132 N IOWA ST.
|OHIO 15
|SHARON SCHOOL ~ GYM
|7300 SHARON ROAD
|OHIO 16
|NEWBURGH UNITED METHODIST/LL
|4178 SR 261
|OHIO 17
|SHARON SCHOOL ~ GYM
|7300 SHARON ROAD
|OHIO 18
|TOWNSEND BIBLE CHURCH
|2418 SR 261
|OHIO 19
|NEWBURGH PRESBYTERIAN CHURCH
|642 SR 662 - EAST OF NEWBURGH
|OHIO 20
|MASONIC TEMPLE
|720 FILMORE DR
|OHIO 21
|CROSSROADS CHRISTIAN CHURCH
|10800 LINCOLN AVE.
|OHIO 22
|NEWBURGH LEGION ~ S. DOOR
|711 STATE STREET
|OHIO 23
|OHIO TWP FIRE DEPT - PARADISE
|2400 OLD PLANK ROAD
|OHIO 24
|CHANDLER SCHOOL
|401 S JAYCEE STREET
|OHIO 25
|CHANDLER SCHOOL ~ N GYM ENT.
|401 S JAYCEE STREET
|OHIO 26
|JAYCEE COMMUNITY BLDG.
|AMAX FIELD ~ LINCOLN AVE.
|OHIO 27
|NEWBURGH CHURCH OF CHRIST
|5111 S PLAZA DRIVE
|OHIO 28
|ST LUKE LUTHERAN CHURCH
|4200 EPWORTH RD
|OHIO 29
|CASTLE HIGH SCHOOL ~ S GYM
|3344 SR 261
|OHIO 30
|WOODLANDS CONVALESCENT CENTER
|4088 FRAME RD
|OHIO 31
|WOODLANDS CONVALESCENT CENTER
|4088 FRAME RD
|OHIO 32
|NEWBURGH HEALTH CARE
|10466 POLLACK AVE
|OHIO 33
|TOWNSEND BIBLE CHURCH
|2418 SR 261
|OWEN
|FOLSOMVILLE FIRE STATION
|FOLSOMVILLE ROAD
|PIGEON
|SELVIN COMMUNITY CENTER
|SR 68 ~EAST OF LYNNVILLE
|SKELTON 1
|TENNYSON COMMUNITY CENTER
|112 N MAIN
|SKELTON 2
|BAKER CHAPEL CHURCH
|3495 E SR 62