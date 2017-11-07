2017-18 University of Evansville Men’s Basketball Schedule

(Facebook via University of Evansville Athletics Department)

College basketball season is here! The Purple Aces return to the Ford Center for another exciting season in the Missouri Valley Conference! Here is their schedule for this season.

The highlight of the season has to be the December 20th trip to Durham, North Carolina where the Purple Aces face the perennial contender Duke Blue Devils!

LocationsAddressZip
4-H Fair Auditorium201 E Boonville New Harmony Rd47725
Bethel United Church of Christ3029 N Green River Rd47715
Bethlehem United Church of Christ6400 Oak Hill Rd47725
Bluegrass Church Community14240 Petersburgh Rd47725
Calvary Temple Assembly of God5050 N 1st Ave47710
Fairlawn United Methodist Church2001 Parker Dr47714
Grace Baptist Church1200 N Garvin St47711
McCutchanville Community Church9505 Petersburg Rd47725
Memorial Baptist Church605 Canal St47713
Methodist Temple2109 Lincoln Ave47714
Nativity Catholic Church3635 Pollack Ave47714
New Bethel Southern Baptist Church4301 Broadway Ave47712
Northeast Park Baptist Church1215 N Boeke Rd47711
Old North United Methodist Church4201 Stringtown Rd47711
Salvation Army1040 N Fulton Ave47710
Southern Indiana Career & Technical Center1901 Lynch Rd47711
St James United Methodist Church3111 Hillcrest Terrace47712
St John’s East United Church7000 Lincoln Ave47715
St Paul’s United Church8701 Big Cynthiana Rd47720
Vanderburgh County Highway Garage5105 N St Joseph Ave47710
Washington Square Mall1138 Washington Sq47715
West Side Christian Church1200 N Red Bank Rd47720
Zion Church Educational Bldg.1800 S Governor St47713
Warrick County
PRECINCTLOCATIONADDRESS
ANDERSONYANKEETOWN FIRE STATIONYANKEETOWN RD & SR 66
BOON 1BOONVILLE CITY HALL135 S. 2ND
BOON 2 BOONVILLE AMERICAN LEGION1021 E. MAIN 
BOON 3 BOONVILLE MIDDLE SCHOOL555 N. YANKEETOWN RD.
BOON 4COURTHOUSE BASEMENT, NW ENT.BOONVILLE SQUARE 
BOON 5BOONVILLE HIGH, BOYS GYM300 N. 1ST.
BOON 6ST CLEMENTS SOCIAL HALLSYCAMORE & 7TH
BOON 7LOGE SCHOOL915 S 4TH
BOON 84-H CENTER133 E. DEGONIA RD
BOON 9FOP BUILDING300 S OWENSBORO ROAD
BOON 10BOONVILLE MS GYM, E ENTR.555 N YANKEETOWN ROAD
BOON 11 SIRS, 1st. BLDG, FRONT DOOR1579 FOLSOMVILLE ROAD
BOON 12GOVERNOR BOON SQ., BLDG A1225 OLD ROCKPORT ROAD
BOON 13CHANDLER COMMUNITY CENTER405 E. WASHINGTON
BOON 14CHANDLER COMMUNITY CENTER405 E. WASHINGTON
BOON 15BOONVILLE MS GYM555 N YANKEETOWN ROAD
CAMPBELLZOAR UNITED CHURCH OF CHRISTSTEVENSON STA & FISHER
GREER 1ELBERFELD FIRE STATION175 SYCAMORE ST.
GREER 2ELBERFELD FIRE STATION175 SYCAMORE ST.
HART 1LYNNVILLE COMMUNITY CENTERSR 68 W
HART 2LYNNVILLE COMMUNITY CENTERSR 68 W
LANEOLD FRIENDSHIP CHURCHSR 68 ~EAST OF LYNNVILLE
OHIO 1ALUMINUM WORKERS ~ LOCAL 104SR 61 ~ NORTH OF ALCOA
OHIO 2CASTLE NORTH MS, BACK GYM, SOUTH2800 SR 261
OHIO 3NEWBURGH SR. CITIZENS CENTER529 JEFFERSON
OHIO 4NEWBURGH LEGION ~ N. DOOR711 STATE STREET
OHIO 5CASTLE NORTH MS, BACK GYM, EAST2800 SR 261
OHIO 6CHANDLER SCHOOL ~ S. GYM401 S JAYCEE STREET
OHIO 7CHANDLER COMMUNITY CENTER405 E. WASHINGTON
OHIO 8OHIO TWP CENTRAL LIBRARY4111 LAKESHORE DR.
OHIO 9VICTOR WILLIAMS RESIDENCE9755 SR 662
OHIO 10CROSSROADS CHRISTIAN CHURCH10800 LINCOLN AVE.
OHIO 11MT OLIVE GB CHURCH - BASEMENTSR 261 - N OF LINCOLN
OHIO 12ITT TECHNICAL INSTITUTE10999 STAHL RD.
OHIO 13CYPRESS GROVE REHAB CENTER4255 MEDWELL DRIVE
OHIO 14CHANDLER FIRE STATION132 N IOWA ST.
OHIO 15SHARON SCHOOL ~ GYM7300 SHARON ROAD
OHIO 16NEWBURGH UNITED METHODIST/LL4178 SR 261
OHIO 17SHARON SCHOOL ~ GYM7300 SHARON ROAD
OHIO 18TOWNSEND BIBLE CHURCH2418 SR 261
OHIO 19NEWBURGH PRESBYTERIAN CHURCH642 SR 662 - EAST OF NEWBURGH
OHIO 20MASONIC TEMPLE720 FILMORE DR
OHIO 21CROSSROADS CHRISTIAN CHURCH10800 LINCOLN AVE.
OHIO 22NEWBURGH LEGION ~ S. DOOR711 STATE STREET
OHIO 23OHIO TWP FIRE DEPT - PARADISE2400 OLD PLANK ROAD
OHIO 24CHANDLER SCHOOL401 S JAYCEE STREET
OHIO 25CHANDLER SCHOOL ~ N GYM ENT.401 S JAYCEE STREET
OHIO 26JAYCEE COMMUNITY BLDG.AMAX FIELD ~ LINCOLN AVE.
OHIO 27NEWBURGH CHURCH OF CHRIST5111 S PLAZA DRIVE
OHIO 28ST LUKE LUTHERAN CHURCH4200 EPWORTH RD
OHIO 29CASTLE HIGH SCHOOL ~ S GYM3344 SR 261
OHIO 30WOODLANDS CONVALESCENT CENTER4088 FRAME RD
OHIO 31WOODLANDS CONVALESCENT CENTER4088 FRAME RD
OHIO 32NEWBURGH HEALTH CARE10466 POLLACK AVE
OHIO 33TOWNSEND BIBLE CHURCH2418 SR 261
OWENFOLSOMVILLE FIRE STATIONFOLSOMVILLE ROAD
PIGEONSELVIN COMMUNITY CENTERSR 68 ~EAST OF LYNNVILLE
SKELTON 1TENNYSON COMMUNITY CENTER112 N MAIN
SKELTON 2BAKER CHAPEL CHURCH3495 E SR 62
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